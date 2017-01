zaterdag 31 december 2016

KBC neemt United Bulgarian Bank en Interlease over

KBC Groep wordt de grootste bankverzekeraar in Bulgarije na de overname van United Bulgarian Bank en Interlease. KBC neemt van National Bank of Greece 99,9% van de aandelen van United Bulgarian Bank (UBB) en de integraliteit van de aandelen van Interlease over. Het legt daarvoor 610 miljoen euro op tafel. UBB is de op drie na grootste bank van Bulgarije met een marktaandeel van 8%. Interlease, aanbieder van leasing-diensten, hoort met een marktaandeel van 13% tot de Top 3 van de Bulgaarse marktspelers. KBC is al sinds 2007 aanwezig in de Bulgaarse banksector via dochter CIBANK. De combinatie van UBB en CIBANK wordt, naar activa gemeten, de op twee na grootste bankgroep van Bulgarije, met een marktaandeel van zowat 11%. In de Bulgaarse verzekeringssector was KBC al actief via dochter DZI Insurance. Samen worden UBB-CIBANK en DZI de grootste bankverzekeringsgroep in Bulgarije, één van de kernmarkten van KBC. Na de acquisitie zal KBC in Bulgarije ook actief worden op het vlak van leasing, asset management en factoring. Het zal zijn klanten het volledige scala van bankdiensten aanbieden. Verwachting is, na de goedkeuring door de Bulgaarse, Belgische en Europese instanties, de transactie uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 af te ronden. Meer info: http://www.kbc.be