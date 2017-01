donderdag 5 januari 2017

Vijf mythes over de cloud

De cloud heeft zonder twijfel de rol van technologie in het bedrijfsleven veranderd. Het is een innovatieve en krachtige ontwikkeling die op veel manieren kan worden ingezet. Toch wordt de cloud ook vaak gezien als een eenvoudige oplossing voor complexe IT-problemen. Echter, het migreren van ingewikkelde, organisatiebrede en technologische oplossingen naar de cloud is niet zo eenvoudig als het lijkt. Voor dit proces zijn een goede strategie en juiste planning van belang. De overstap naar de cloud kan veel voordelen bieden, maar vergt ook een goede voorbereiding.