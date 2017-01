maandag 2 januari 2017

Innovatieproject HappyWall krijgt steun van Google

HappyWall krijgt als enige Belgisch innovatieproject steun van Google via het “Digital News Initiative” (DNI), dat meer dan 24 miljoen euro in 124 Europese onderzoeksprojecten investeert. Het DNI-initiatief van Google streeft een betere journalistiek na door innovatie en technologie.

HappyWall is een samenwerkingsverband tussen Mediafin (uitgever van zakenkranten De Tijd en L’Echo), NGData en Adhese.Uitkomst van het project is enerzijds een dashboard dat redacties inzicht zal verschaffen over hoe gebruikers speicifieke on-line content consumeren, anderzijds zal de betaalmuur van de on-line editie van De Tijd en L’Echo op een dynamische, gepersonaliseerde (en dus voor elke gebruiker) unieke manier worden ingezet.

Het doel van deze ingrepen is dubbel. In de eerste plaats streeft HappyWall naar een verbeterde gebruikservaring door lezers gepersonaliseerde content aan te bieden die aansluit bij hun interesses, voorkeuren en leesgedrag. In de tweede plaats het verhogen van on-line conversie en de uitbreiding van het abonneebestand door het gericht en dynamisch inzetten van de betaalmuur.