donderdag 12 januari 2017

Swedish Orient Lines start nieuwe dienst op Ventspils

Swedish Orient Line (SOL, Göteborg) start een nieuwe scheepsroute op tussen de havens van Ventspils (Letland), Zeebrugge (België) en Tilbury (Verenigd Koninkrijk). Met de nieuwe route breidt de rederij zijn activiteiten vanuit de hub in Zeebrugge uit. SOL's dienst naar Ventspils maakt bovendien gebruik van de bestaande diensten van rederij P&O Ferries in de Belgische kusthaven om klanten de mogelijkheid te bieden goederen van Ventspils rechtstreeks te verschepen richting Hull en Teesport, en omgekeerd. De nieuwe route wordt op 21 januari 2017 ingevaren. De wekelijkse ro/ro-dienst mikt op de verscheping van trailers, containers en andere rollende lading alsook van stukladingen op rol-trailers. Meer info: 0479/975.163 of http://www.sollines.se.