donderdag 5 januari 2017

Software draagt bijna biljoen euro aan Europese economie bij

Software heeft een enorme impact op de Europese economie met een bijdrage van bijna een biljoen euro aan het bruto-binnenlands product (BBP). Software zorgt voor nagenoeg twaalf miljoen hoogwaardige en goed betaalde banen en voor bijna dertien miljard euro aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zo blijkt uit het rapport “Software: A €910 billion Catalyst for the EU Economy” dat door de BSA|The Software Alliance werd gepubliceerd. Het rapport omvat data over de software-branche en de economische impact ervan. Het werd door The Economist Intelligence Unit samengesteld.