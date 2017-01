donderdag 12 januari 2017

Participatiemaatschappij Waterland stapt in United Petfood

De Belgisch-Nederlandse participatiemaatschappij Waterland Private Equity Investment stapt in het kapitaal van United Petfood Producers N.V. (Gent), specialist in kwalitatieve droge honden- en kattenvoeding. Sinds zijn opstart in 1994, groeide United Petfood uit tot een belangrijke fabrikant van droge dierenvoeding met productiesites in Gent, Frankrijk (Boulogne-sur-Mer, Provins, Yzeure en Saint-Martin Des Noyers) en Polen. De onderneming ontwikkelt en produceert geëxtrudeerde droge honden- en kattenvoeding, koekjes en snacks voor klanten uit de grootdistributie alsook het gespecialiseerd dierenvoeding-kanaal in binnen- en buitenland. Op vandaag vinden de producten van United Petfood afnemers in meer dan veertig verschillende landen. Het bedrijf opteerde thans voor Waterland als externe kapitaalverstrekker om zijn ambitie hard te maken om door te groeien naar Europees marktleiderschap in de private label petfood-markt. Het stelt daarvoor zowel organische groei als selectieve overnames in het vooruitzicht. United Petfood boekte vorig jaar een omzet van 120 miljoen euro. Meer info: 09/253.80.45 of http://www.unitedpetfood.be.