dinsdag 17 januari 2017

NanoGrid trekt 600.000 euro groeikapitaal aan

Vier bestaande investeerders en twee leden van Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen pompen 600.000 euro in nanoGrid B.V.B.A. (Erembodegem). Het in 2012 opgerichte bedrijf ontwikkelt een energiebeheersysteem dat ondernemingen en organisaties in staat stelt om het energieverbruik in hun verschillende vestigingen te analyseren, te visualiseren en te optimaliseren. De volledig eigen technologie brengt alle relevante energiestromen in kaart zodat de klant kan worden geadviseerd hoe zijn bestaande installaties optimaal te configureren en te gebruiken. NanoGrid werkt hierbij volledig op de bestaande technologie en tools die de klant reeds in huis heeft. De dienstverlening van nanoGrid verschilt van de aanpak van de klassieke energiespecialisten, die zich meestal op de technische "issues" toespitsen. NanoGrid zal de nieuwe fondsen aanwenden voor de commerciële uitrol van zijn technologie in nieuwe markten. Vooralsnog is nanoGrid sterk aanwezig in de zorgsector. Het bedrijf heeft klanten in de Benelux en een aantal pilootprojecten in India en Nigeria. Meer info: 053/41.39.79 of http://www.nanogrid.be.

