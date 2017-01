Proact versterkt cloud-dienstenaanbod via overname

Proact IT Group AB (Stockholm), gespecialiseerd in geïntegreerde systemen (data storage, servers en netwerken) en private cloud-diensten, heeft via een aandelenruil en betaling in speciën, een belang genomen van 95% in het Zweedse Compose IT System AB (Örebro). Aan de transactie hangt een prijskaart...