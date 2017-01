woensdag 18 januari 2017

Nissan gebruikt zelfrijdende LEAF als transportvoertuig in fabriek

Nissan heeft in zijn productiefaciliteit in Oppama (Japan) een volledig autonoom voertuig zonder bestuurder in gebruik genomen dat aanhangwagens vervoert. De techniek, ook wel Intelligent Vehicle Towing (IVT) genoemd, is toegepast op een elektrische Nissan LEAF. Het nieuwe project, dat een autonome auto met de infrastructuur linkt met behulp van intelligente communicatietechnologie, zijn de eerste stappen in de richting van Nissan Intelligent Integration. Het IVT-systeem is toegepast in een gemodificeerde Nissan LEAF om een treintje aanhangwagens van en naar laad- en losplaatsen in de assemblage-eenheid te rijden. In tegenstelling tot bestaande systemen met rails en magneetstrepen, heeft IVT geen middelen nodig om op het goede pad te blijven. De trekkende auto is toegerust met een reeks camera's en laser-scanners die wegmarkeringen, stoepranden en andere obstakels herkennen. Meer info: 03/870.32.80 of http://www.nissan.be.

