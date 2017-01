dinsdag 10 januari 2017

Chemie en life sciences nemen voortouw in doelstellingen Vlaamse Klimaat- en Energietop

Essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, engageert zich om, samen met de 450 sectorbedrijven, te streven naar een verdere daling van de uitstoot van broeikasgassen per productievolume en een verdere verbetering van de energie-efficiƫntie tegen 2030. Ondernemingen uit de sector dienden samen ongeveer veertig concrete engagementen in voor de tweede Vlaamse Klimaat- en Energietop, goed voor 35% of ruim een derde van alle engagementen vanuit het bedrijfsleven.