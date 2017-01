maandag 9 januari 2017

Veel werkzoekende ingenieurs en toch tekort Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Er heerst een grote discrepantie tussen het tekort aan ingenieurs en het aantal werkloze ingenieurs. In wezen is er maar één ingenieur voor twee vacatures. Tegelijkertijd daalt de instroom. Vraag en aanbod dienen dus beter op elkaar worden afgestemd.

Buiten een aantal vaststellingen kunnen we niet om:

Naast een kwantitatieve mismatch - meer openstaande vacatures dan beschikbare kandidaten - is er ook een kwalitatieve mismatch. De talenten ontbreken.

Jongere ingenieurs zijn kwetsbaarder dan hun 50-plus collega’s. Vooral ontslagen ingenieurs met amper één jaar werkervaring hebben het op de arbeidsmarkt zwaar te verduren.

Afgestudeerde ingenieurs zijn meer en meer gespecialiseerd. De nichemarkten maken het er niet makkelijker op om werk te vinden. Grote bedrijven pleiten er dan ook voor om meer naar het volledige profiel van de sollicitant te kijken. Soft skills - zoals de vaardigheid om goed te kunnen samen werken - kunnen daarbij doorslaggevend zijn.

Een werkzoekende ingenieur zou sneller en beter begeleid moeten worden in zijn zoektocht naar een job. Zo zou een stage in een bedrijf ideaal minstens drie maanden moeten duren. Pas na een maand is een stagiair inzetbaar en geldt er een win/win voor beide partijen.

Ingenieurs hebben onvoldoende inzicht in hun jobmogelijkheden. Een jobomschrijving zou dan ook ruimer moeten zijn dan de vereiste technische kennis. Initiatieven die het multifunctionele aspect van de ingenieur in de kijker zetten, kunnen bijdragen tot een betere kennis van de beroepsmogelijkheden.

Mobiliteit is een groter obstakel dan aanvankelijk gedacht. Er wordt opgemerkt dat sinds de aanslagen veel minder sollicitanten zich geroepen voelen om in Brussel te werken. Bij veel kandidaten is er nog altijd een kerktorenmentaliteit aanwezig.

Voorgesteld wordt om alle werkloze ingenieurs te screenen en vervolgens in kaart te brengen wat hun potentieel op de arbeidsmarkt is. Enkele door de beschikbare arbeidsreserve kwalitatief in kaart te brengen, kunnen de juiste maatregelen worden getroffen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook wordt aan bedrijven gesuggereerd om zelf contact op te nemen met sollicitanten in plaats van te wachten tot de kandidaten zelf solliciteren.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met IE-NET).

Meer info: www.ie-net.be.