maandag 9 januari 2017

UNIZO-kantoren in Oostende in tijdelijke behuizing

Het gebouw in Oostende waar UNIZO, CVA en Leffe Café huizen ruimt binnenkort plaats voor een nieuwbouw. In afwachting hebben UNIZO en CVA hun kantoren naar de Hendrik Serruyslaan 42b in Oostende verhuisd.

Het UNIZO-gebouw op de hoek van het Wapenplein en de Brabantstraat gaat tegen de vlakte om plaats voor een nieuwbouw te ruimen. Er komen 24 appartementen en een ondergrondse parkeerruimte, maar ook de kantoren van UNIZO en CVA zullen er opnieuw onderdak vinden.

De bouw zal twee tot drie jaar in beslag nemen, zodat UNIZO genoodzaakt was op zoek te gaan naar een tijdelijke, nieuwe locatie in Oostende.