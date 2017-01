donderdag 19 januari 2017

Volvo Cars en Autoliv richten Zenuity op

Na de ondertekening van een intentieverklaring in het najaar van 2016, hebben premium-constructeur Volvo Cars en Autoliv, wereldleider in veiligheidssystemen voor de autosector, een overeenkomst gesloten over de oprichting van Zenuity, een gemeenschappelijk bedrijf dat rijhulpmiddelen en software voor autonoom rijden zal ontwikkelen. Het is voor het eerst dat een grote premium-constructeur en een belangrijke toeleverancier de handen in elkaar slaan om nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-technologieën en -systemen voor autonoom rijden te ontwikkelen. Autoliv zal ongeveer 1,1 miljard SEK (zo'n 115 miljoen euro) in de 50/50 joint-venture injecteren. Die bijdrage zal hoofdzakelijk bestaan uit een initiële storting van startkapitaal, maar omvat daarnaast ook bepaalde activa. Zelf brengt Volvo Cars intellectuele eigendomsactiva en personeel in, maar geen kapitaal. Zenuity krijgt zijn hoofdkantoor in het Zweedse Göteborg, maar zal ook over vestigingen beschikken in München (Duitsland) en Detroit (VS). In eerste instantie zal de onderneming tweehonderd medewerkers tellen. Dat aantal zal op middellange termijn tot zeshonderd aanzwellen. De activiteiten van de joint-venture gaan wellicht medio dit jaar van start. De eerste rijhulpmiddelen zullen normaliter in 2019 worden geïntroduceerd, kort daarop gevolgd door de eerste technologieën voor autonoom rijden. Autoliv wordt de exclusieve leverancier en verdeler van alle producten van de nieuwe onderneming, bedoeld voor derden. Meer info: 02/482.72.07 of http://www.volvocars.com.