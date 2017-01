donderdag 19 januari 2017

Keyware ent bestelfunctionaliteit op betaalplatform via overname

Betaalspecialist Keyware Technologies N.V. (Zaventem) telt maximaal 700.000 euro neer voor de overname van EasyOrder V.O.F. (Anzegem). Dat bedrag is voor 500.000 euro vast en 200.000 variabel. Van het vaste gedeelte wordt 425.000 euro direct in speciën betaald, het saldo wordt op 30 juni aanstaande in Keyware-aandelen voldaan. EasyOrder biedt handelaars een webshop-app die makkelijk kan worden gepersonaliseerd tot een eigen webshop voor smartphone, tablet en PC. In combinatie met de expertise van Keyware Technologies krijgen zelfstandige broodjeszaken, bakkers, traiteurs, beenhouwers, schoenwinkels, kledingszaken, elektronicawinkels, ... derhalve een nieuw wapen in de strijd tegen de Zalando's en bol.coms van deze wereld. Ze krijgen immers één app aangereikt die bestellen én betalen in een enkele oplossing mogelijk maakt. De innovatieve start-up EasyOrder timmerde al een tijdje aan een alternatief dat de band tussen kleinhandelaars en hun klanten verstevigt. Meer info: 02/346.25.25 of http://www.keyware.com.