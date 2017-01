vrijdag 20 januari 2017

Start-up KLAAR incasso hanteert no cure/no pay-concept

Ondernemerskoppel Roos Vanvinckenroye en Tom Schouterden, zaakvoerders van Alltronic B.V.B.A. (Tongeren), gespecialiseerd in LED-verlichting, houden met KLAAR incasso B.V.B.A. een nieuw bedrijf boven de doopvont. KLAAR staat voor Klare afspraken, Levendige communicatie, Accurate opvolging, Actieve resultaten en Respectvolle aanpak. De start-up gaat steeds voor telefonisch contact - herhaaldelijk als dat moet - en voor een persoonlijke opvolging. Het bedrijf neemt zowel minnelijke als gerechtelijke incassowerkzaamheden voor zijn rekening. Via een on-line portaal kan de klant steeds de stand van zaken van zijn dossier(s) opvolgen. KLAAR incasso hanteert voor zijn dienstverlening het no cure/no pay-principe. De kantoren van KLAAR incasso bevinden zich te 3700 Tongeren, Stationslaan 13 B.2. Telefoon: 012/692.692. URL: http://www.klaarincasso.be.

