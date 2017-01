woensdag 11 januari 2017

Televic Audiovisual gaat op in VINCI Energies

VINCI Energies Belgium N.V. (Brussel), actief in de industrie, infrastructuur en gebouwensector in België, neemt Televic Audiovisual (AV) over. Dat is een audiovisuele integrator in België en Luxemburg die gespecialiseerd is in complexe integratieprojecten voor grote instellingen. Televic AV, met hoofdkantoor in Brussel en een bijhuis in Izegem, maakt deel uit van de in 1946 opgerichte Televic Groep die aanvankelijk radio-ontvangers produceerde. In de daaropvolgende decennia specialiseerde het bedrijf zich in de productie en levering van audiovisuele producten en systemen. In 2001 werd Televic Audiovisual N.V. opgericht, waarbinnen alle audiovisuele integratie-activiteiten werden gebundeld. Televic AV, dat 36 medewerkers telt, is marktleider in Brussel dat de grootste concentratie aan conferentiecentra en grote vergaderlocaties wereldwijd telt. Met de overname versterkt VINCI Energies zijn positie in de ICT-sector. Het bedrijf zal initieel verder werken onder de merknaam Televic om naderhand geleidelijk te worden geïntegreerd in het Axians-netwerk, het ICT-merk van VINCI Energies. Televic Audiovisual blijft in eerste instantie als aparte, autonome vennootschap binnen de divisie Buildings van VINCI Belgium opereren. Axians begeleidt zijn klanten doorheen de hele cyclus van hun ICT-project: van implementatie en exploitatie van hun ICT-infrastructuur tot en met digitale transformatie. Het beschikt hiervoor over een uitgebreid portfolio aan state-of-the-art oplossingen en diensten voor software, cloud-based en managed IT-services, datasystemen en -centers, bedrijfsnetwerken en digitale workspaces en telecom-infrastructuur. Meer info: 02/775.90.45 of http://www.vinci-energies.be.