woensdag 11 januari 2017

Europese Commissie valoriseert industrieel en technisch erfgoed van KMO’s

De Europese Commissie keurde onlangs binnen het COSME-programma het project “Genius Loci” goed. Dat is een project waar partners bij betrokken zijn uit Italië, Hongarije, Malta, Spanje en Vlaanderen. Bedoeling ervan is steun te verlenen voor het bewaren, promoten en ontsluiten van industrieel en technisch erfgoed van KMO’s.

Voor de landen die niet tot de kernpartners horen, voegt E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, zijn Europees netwerk en expertise toe. In Vlaanderen werkt de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie V.Z.W. aan dit project mee.

Voor Vlaanderen ligt dat KMO-thema uiteraard goed, want de regio was en is traditioneel een gebied dat door dynamische kleine en middelgrote bedrijven wordt gekenmerkt. Ook de drie speerpunten die door het consortium werden gekozen, liggen Vlaanderen bijzonder goed, met name brouwen, mouten & stoken, kleiverwerking en textiel, met nadruk op traditioneel weven en het bereiden van textielvezels (waaronder vlas).