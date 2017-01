woensdag 11 januari 2017

Vlaanderen maakt 280.000 euro vrij voor toerisme op maat

Vlaanderen gaat via Toerisme Vlaanderen 280.000 euro investeren in vernieuwende vormen van toerisme op maat. Zo komt er voor het eerst financiële steun voor ondernemers en organisaties die innovatieve oplossingen zoeken voor vakantiegangers met speciale noden.

In concreto rolt Vlaanderen “Vakantieschakel” uit, een platform waar vakantiegangers in contact kunnen komen met 600 toeristische aanbieders en 1.600 sociale organisaties. Uit een proefproject blijkt dat 75% van de vakantiegangers via “Vakantieschakel” een doorverwijzing op maat kan vinden.

Om ook het aanbod van toerisme op maat verder uit te breiden, maakt Vlaanderen 280.000 euro vrij voor nieuwe initiatieven. Iedere partner uit de vakantieketen kan een project indienen: de uitbater van logies, maar ook de sociale organisatie die reizen organiseert of de vervoersmaatschappij die voor het transport instaat.