donderdag 12 januari 2017

Vito coördineert inDIRECT-project

Op 5 december j.l. hebben negen Europese partners in België het driejarig InDIRECT-project ter waarde van 2,1 miljoen euro gelanceerd. Dit project wordt gefinancierd door BBI-JU onder de koepel van “Horizon 2020”. Doel van InDIRECT is de ontwikkeling van bioraffinageprocessen voor de directe of indirecte omzetting van diverse organische nevenstromen in vermarktbare producten zoals eiwitten, vetten of chitines.