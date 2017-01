donderdag 12 januari 2017

Eerste projectoproep SE’nSE Fonds bekroont vier start-ups

iFlux (Antwerpen, analyse van grondwaterstroming voor bodemsanering), Little Food (Brussel, kweek van krekels voor menselijke consumptie), Local Repair (Brussel, collaboratief platform van IT-experten) en YouMeal (Brussel, software voor impact van voeding op gezondheid & milieu) zijn de vier eerste laureaten van het nieuwe filantropische SE’nSE Fonds (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship) dat start-ups ondersteunt die projecten ontwikkelen met een grote positieve impact op het milieu. Onder de laureaten wordt een bedrag van 100.000 euro verdeeld.

Ondernemer Pierre Mottet (IBA) richtte in 2016 het SE’nSE Fonds op in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Aan de eerste projectoproep namen 33 kandidaten deel. De kandidaten, gelijk verspreid over de drie gewesten van het land, zijn actief in de meest uiteenlopende domeinen: voeding, energie, circulaire economie, mobiliteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bouw, mode, diversiteit, beheer van hulpbronnen en stedelijke landbouw … De selectieprocedure vond plaats in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.