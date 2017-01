donderdag 12 januari 2017

Herontwikkeling site Ford Genk van start

Medio december, een jaar nadat Vlaanderen de eigendom over de Ford-terreinen in Genk verwierf, zijn de werken van start gegaan om van de site een bedrijvenzone te maken. Met de goedkeuring van het investeringsdossier van N.V. De Scheepvaart, inmiddels De Nieuwe Waterweg N.V., zette de Vlaamse regering een belangrijke stap in het Masterplan Ford Genk. De waterwegbeheerder kan nu starten met de sanering en ontwikkeling van zone C van het terrein.

In augustus 2016 schoot het Masterplan Ford Genk uit de startblokken. Dat is een plan dat Vlaanderen in samenspraak met onder meer de stad Genk en N.V. De Scheepvaart opmaakte om de voormalige Ford-terreinen om te vormen tot een nieuwe bedrijvenzone voor maakindustrie en watergebonden logistiek met toegevoegde waarde, met de ambitie om op de site in totaal 2.500 jobs te creëren.

In het masterplan werd N.V. De Scheepvaart aangeduid als de ontwikkelaar van zone C, een terrein van ongeveer 50 hectaren, gelegen aan het Albertkanaal. Het investeringsdossier dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, regelt die afspraak. N.V. De Scheepvaart zal optreden als bouwheer voor de sanering, de afbraak van de oude fabriekshallen en de aanleg van de gemeenschappelijke nutsinfrastructuur op het terrein. Om te vermijden dat de werken vertraging zouden oplopen doordat de procedures voor subsidietoekenning en prefinanciering tijd vragen, wordt bovendien vanuit het Hermesfonds een voorschot van 3,5 miljoen euro aan N.V. De Scheepvaart verstrekt.

De sloop van de C-hal gaat begin dit jaar effectief van start.