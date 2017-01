donderdag 12 januari 2017

Vlaamse Energiecluster erkend

Vlaanderen heeft de Vlaamse Energiecluster officieel erkend. Energie wordt zodoende een speerpunt in het innovatiebeleid. Bedoeling van de Vlaamse Energiecluster, een breed initiatief van de energie-, ICT- en bouwsector, is Vlaanderen tot Smart Energy Region uit te bouwen. Dat zal gebeuren via innovatieve living lab-projecten.

Op 26 mei j.l. werd het idee om een Vlaamse Energiecluster op te starten gelanceerd en zag een geïntegreerd plan van aanpak het daglicht. Op 30 september werd - in naam van 71 geëngageerde partijen, waaronder 61 bedrijven - de aanvraag tot erkenning als speerpunt-cluster formeel bij de Vlaamse overheid ingediend. Die gaf op 15 december 2016 het groen licht.

Uitgaande van de sterkte van de Vlaamse industrie, definieert de Vlaamse Energiecluster vijf focusdomeinen waarin Vlaanderen kan uitblinken: (1) energiehavens, (2) micro-grids, (3) multi-energiesystemen op wijkniveau, (4) energy cloud-toepassingen en (5) intelligente renovatie. Op die manier profileert Vlaanderen zich als Smart Energy Region, een regio waarin energie-oplossingen van de toekomst de overstap kunnen maken van een labo-omgeving naar de internationale markt.

De Vlaamse Energiecluster wil daarbij niet enkel inspelen op de ruime commerciële en economische opportuniteiten. Het is ook de bedoeling om ecologische en kostenefficiënte oplossingen aan te reiken voor de Vlaamse klimaatdoelstellingen 2030/2050.

Met initiatieven die opereren in aanverwante domeinen - zoals de platformen rond elektrische voertuigen en waterstof - wordt een goede samenwerking nagestreefd.

Voor elk van de vijf focusdomeinen komt er een aanspreekpunt binnen de Vlaamse Energiecluster om bestaande samenwerkingen te ondersteunen en nieuwe initiatieven te detecteren.