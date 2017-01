donderdag 12 januari 2017

Europa maakt 5,6 miljoen euro vrij voor mariene energieprojecten

Europa geeft 5,6 miljoen euro aan het MET-CERTIFIED project via zijn 2 Zeeën-programma. Het beoogt hiermee sneller en meer mariene energieprojecten van de grond te krijgen. MET-CERTIFIED wordt gerund door een consortium van Europese partners uit de industrie, overheid en academische wereld.

In juli 2016 gaf het Toezichtcomité van het Interreg 2 Zeeënprogramma groen licht aan het MET-CERTIFIED project, dat staat voor “Development of International Standards and Certification Schemes for Marine Energy Technologies”.

MET-CERTIFIED heeft als doel om meer verzekerbare en dus financierbare mariene energieprojecten te lanceren door het ontwikkelen van internationale erkende standaarden en certificatieschema’s, alsook door het testen en verifiëren van technologieën tegen IEC-standaarden voor mariene energieconvertoren.

Het project sluit aan bij één van de belangrijkste aanbevelingen van de Strategische Roadmap van het Ocean Energy Forum. Certificering kan namelijk helpen om de vermeende risico’s van technologieën op vlak van prestaties en structurele integriteit te verminderen, en faciliteert op die manier zowel de financiering als de exportmogelijkheden. Tot op heden bestaat er nog geen certificatieschema voor mariene energie technologieën dat door alle stakeholders op een consistente manier ontwikkeld en geïmplementeerd.

De verwachting is dat dit de komende drie jaar in werking zal treden onder de vlag van het IEC.

MET-CERTIFIED brengt partners uit vier Europese landen samen om de mariene energiesector in de 2 Zeeën-regio te bevorderen: Tidal Testing Center (Nederland) als projectcoördinator, het European Marine Energy Center (UK), Lloyd’s Register EMEA (UK), IFREMER (Frankrijk), Tocardo Tidal Power (Nederland), Perpetuus Tidal Energy Centre (UK), NEC (Nederland), DNV GL (UK), POM West-Vlaanderen (België) en Universiteit Gent (België).