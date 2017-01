vrijdag 13 januari 2017

Italië: “Neen” in referendum zal 0,3 punten kosten aan BBP-groei in 2017

Op 4 december 2016 is het verdict gevallen: met 59,1% hebben de Italianen de grondswetshervorming die de regering wilde doorvoeren, verworpen. Na deze stemming heeft eerste minister Matteo Renzi zijn ontslag aangeboden.

Euler Hermes analyseert de impact van deze situatie op de Italiaanse economie. In zijn recentste studie, getiteld “Italy: the show must go on”, geeft de wereldspeler op het vlak van kredietverzekering volgende punten aan: