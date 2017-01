vrijdag 13 januari 2017

Havenbedrijf Antwerpen zet noodzakelijke stappen voor extra capaciteit

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft kennis genomen van het arrest van de Raad van State dat het Gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de havenontwikkeling op de linker Schelde-oever gedeeltelijk vernietigd heeft. De uitspraak is niet verrassend omdat eerder de auditeur de vernietiging had aangevraagd, heet het.

Voor het Havenbedrijf is het essentieel dat er verder werk wordt gemaakt van extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen tegen 2022. Ook de Vlaamse regering heeft die noodzaak onderschreven en werkt via de procedure van complexe projecten aan de realisatie van de noodzakelijke bijkomende containercapaciteit. Binnen de procedure complexe projecten worden momenteel diverse alternatieven bestudeerd.

Voor Rechteroever staat het vast dat het GRUP op de rechter Schelde-oever van kracht zal blijven vermits de Raad van State alle verzoeken tegen het GRUP, deel rechter Schelde-oever, heeft afgewezen. Zo kan de havenontwikkeling er binnen de afgebakende grenzen verder gaan.