vrijdag 13 januari 2017

Antwerp. Powered By Creatives. ent creativiteit op traditionele sectoren over

Design-platform Antwerp. Powered By Creatives (APBC) wil de komende maanden ook KMO’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken. In de creatieve sector staat APBC inmiddels gekend als een platform dat nieuwe interacties tussen ondernemers mogelijk maakt, kennisdeling en groei stimuleert en de meerwaarde van design uitdraagt. Via cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren wil het regionaal platform voor ontwerpers en creatieve ondernemers in de provincie Antwerpen innovatie stimuleren.

In 2014 bundelden de provincie Antwerpen, stad Antwerpen, Designcenter De Winkelhaak, UAntwerpen, Antwerp Management School en Sint Lucas (KDG) hun krachten in Antwerp, Power By Creatives (APBC), een regionaal plaform voor ontwerpers en creatieve ondernemers. Met de start van het Europees project Antwerp. Powered By Creatives. Connecting the Dots. willen de partners nu ook KMO’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken. Door deze KMO’s te koppelen aan het bestaande netwerk van creatieve ondernemers, wordt er gestreefd naar nieuwe bedrijfsmodellen en innovatie. Hiervoor wordt samen gewerkt met de stad Mechelen, de stad Turnhout en Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK).

Antwerp. Powered By Creatives. Connecting the Dots. wil de meerwaarde van cross-sectorale samenwerkingen aantonen en concrete samenwerkingen realiseren door het match-maken tussen KMO’s uit eerdere traditionele industrieën met ondernemers uit de creatieve sectoren. In de drie steden (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) worden onder meer co-creatieprojecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.

Het eerste co-creatietraject gaat deze maand van start in Turnhout. Vijf KMO’s werden op basis van hun profiel en hun groeibehoefte reeds strategisch gekoppeld aan een creatieve ondernemer. In tandem doorlopen ze de komende maanden een intensief traject dat zal leiden tot een concrete innovatie-opportuniteit met bijhorend plan van aanpak.

In het voorjaar van 2017 worden nog twee identieke trajecten georganiseerd in Mechelen en Antwerpen. Bedrijven met groei-ambities of nood aan vernieuwende inzichten en oplossingen voor diverse vraagstukken kunnen zich nog steeds kandidaat stellen (info@apbc.be).