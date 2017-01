vrijdag 13 januari 2017

Brussels Gewest hervormt logiesbelasting

Het Brussels parlement heeft de “gewestbelasting op de inrichting van toeristische logies” goedgekeurd. Het gaat om een belasting die de bestaande verschillende lokale belastingen die nu door de gemeenten worden geheven, vanaf 1 februari 2017, vervangt.

De belasting wordt in het gewest vereenvoudigd en zal straks voor alle gemeenten dezelfde zijn.

Het Brussels Gewest opteert voor een forfaitaire belasting per nacht. Deze bedraagt 4 euro per effectief bezette kamer/overnachting, ongeacht het aantal gasten in de kamer. Ook de gemeentelijke opcentiemen zijn hier inbegrepen. Er is in een tarief van 3 euro voorzien voor kampeerterreinen en logies bij bewoners (Airbnb-sector). In de begroting van het Gewest werd 700.000 euro ingeschreven als aandeel voor het Gewest en 30 miljoen euro voor de opcentiemen als aandeel voor de gemeenten.

Met de hervorming wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het toerisme in het algemeen en de hotelsector in het bijzonder, duidelijkheid scheppen. De hotelsector heeft het sinds de aanslagen in Parijs en Brussel economisch niet makkelijk gehad. De Brusselse regering heeft dan ook maatregelen genomen om deze sector te ondersteunen.

Er werd aan de gemeenten opgedragen hun hoteltaks tot 1 februari 2017 op te schorten. Ter compensatie werd 27 miljoen euro vrijgemaakt dat via het Fiscaal Compensatiefonds van het gewest terug naar de gemeenten vloeide om het verlies door de afschaffing van de hoteltaks te compenseren.