zaterdag 21 januari 2017

Modalizy lanceert mobiliteitspaspoort in kaartvorm

Start-up Modalizy N.V. (Brussel), een filiaal van de groep OCTA+, lanceert een oplossing voor de mobiliteitsproblemen voor bedrijven en zelfstandigen. Dankzij de Modalizy Pass Mastercard® en Modalizy Refill-kaarten kan het kostenbeheer van professionele verplaatsingen worden geoptimaliseerd en kunnen ze tegelijk flexibeler en efficiënter verlopen. De Modalizy Pass Mastercard®-kaart is een echt mobiliteitspaspoort dat rechtstreeks en snel toegang biedt tot alle vervoermiddelen in België. De start-up werkt vandaag samen met partners als De Lijn, TEC, maar ook BlueCorner, Interparking, eCab, V-Tax, Antwerp Tax en ZenCar. De kaart kan ook worden gebruikt bij de parkeermeters die betaalkaarten toelaten. Om de meest pertinente keuzes te maken op basis van zijn verplaatsingsbehoeften, krijgt de gebruiker de beschikking over een krachtige app met geolocalisatie van zowel de gebruiker als de service-punten van de partners. Dankzij de app kan hij of zij die oplossing kiezen die het best aan zijn of haar criteria voldoet (snelheid, kosten, ...). Met de Modalizy Refill-kaart kunnen mensen de auto in 1.700 pompstations in de Benelux voltanken en kunnen elektrische voertuigen in België bijna overal opgeladen worden. Meer info: 02/851.02.51 of http://www.modalizy.be.