zaterdag 21 januari 2017

Creditsafe introduceert lead management tool

Leverancier van handelsinformatie Creditsafe Belgium N.V. (Brussel) lanceert met Sales Joe een nieuwe lead management tool, uniek in zijn soort. Dat gebeurt door de (financiële) bedrijfsinformatie van Creditsafe te koppelen met de dagelijkse commerciële activiteiten van een bedrijf. De tool helpt de kleine zelfstandige tot de gemiddelde KMO meer verkopen te realiseren door campagnes op te maken om zo, op het juiste moment, contacten met de juiste beslissingsnemers te leggen. Sales Joe is niet een doorsnee CRM-tool, maar is vooraf opgeladen met meer dan 2,5 miljoen Belgische contactgegevens, 1,6 miljoen Belgische bedrijven en andere bedrijfsinformatie vanuit de Creditsafe-database. De tool omvat ook de functies die voor elke sales & marketing manager belangrijk zijn. Zo biedt hij een duidelijk overzicht over de dagelijkse activiteiten, taken, sales & opportuniteiten die gepland zijn, zodat individuele en collectieve doelstellingen kunnen worden behaald. Sales Joe segmenteert tevens de doelmarkten met behulp van verschillende filters zoals industrie, geografie, financiële risico's, aantal werknemers en/of jaarlijkse omzet. Een helikopteroverzicht biedt de verkoopsopportuniteiten, planning en doelstellingen. Als tool helpt Sales Joe alle stappen van prospectie tot verkoop mee organiseren. Meer info: 02/481.88.60 of http://www.creditsafe.be.