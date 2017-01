vrijdag 20 januari 2017

Bisnode neemt Big Data-bedrijf Swan Insights over

Bisnode Belgium N.V. (Brussel) breidt zijn Big Data Analytics-expertise fors uit met de overname van Swan Insights N.V. (Brussel). Swan Insights is een jong en innovatief berijf, diverse keren bekroond, dat een nieuwe generatie van business information-oplossingen aanbiedt en actief is op de Belgische, Luxemburgse, Duitse en Britse markt. Het bedrijf beschikt over belangrijke ervaring in machine learning, predictive analysis en natural language processing (NLP) evenals in massale datawerving. Het in 2013 opgerichte Swan Insights telt dertien medewerkers. Meer info: 02/554.94.44 of http://www.bisnode.be.