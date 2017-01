maandag 23 januari 2017

Mobiele app van CatchFlip verlaagt ziekteverzuim en personeelsverloop

CatchFlip C.V.B.A. (Hasselt) introduceert met APPlause een bedrijfs-app waarmee managers hun werknemers digitaal kunnen motiveren en belonen voor het geleverde werk. Voor elke onderneming afzonderlijk ontwikkelt de start-up een eigen mobiele bedrijfsapplicatie. Nadat de werknemers de bedrijfs-app hebben geïnstalleerd, motiveert de manager zijn medewerkers met een persoonlijk berichtje. Aan het bericht koppelt hij een beloning in de vorm van punten. Als een medewerker een bepaald aantal punten heeft verdiend, kan hij in de e-shop van APPlause kiezen uit een uitgebreid aanbod aan producten en geschenkbonnen. Het toekennen van kleine bonussen om goed werk te stimuleren en te belonen, worden werknemers productiever. Regelmatige erkenning en appreciatie voor het geleverde werk dringen het ziekteverzuim, ontwettige afwezigheden en het personeelsverloop terug. Meer info: 0496/35.37.40 of http://www.applausebusiness.com.

+ LOGO