Vincent Hébert en Pascal Courrier: "Veeleer dan een radarverklikker is Coyote in de eerste plaats een persoonlijke veiligheidsassistent" In 2017 opent een Coyote Service Center de deuren in Gent

maandag 16 januari 2017

Coyote gaat voor marktuitbreiding in zakelijk segment Service center-netwerk in uitbouw

Coyote Systems Benelux N.V. (Waver), verdeler van multi-service radarverklikkers voor flitscontroles, zet in het nieuwe jaar volop in op de verovering van het bedrijfsmatig segment en een grotere marktpenetratie bij de jongeren. Voorts wil het bedrijf zich nog nadrukkelijker positioneren als leverancier van trafiekdata en Coyote met bijkomende functionaliteiten toerusten. Opmerkelijk is ook de uitbouw van een netwerk van service centers met het oog op de optimalisering van de dienst na-verkoop. Pascal Courrier en Vincent Hébert, respectievelijk managing director en general manager van Coyote Systems Benelux, bestempelen Coyote heel nadrukkelijk als een instrument ter bevordering van de verkeersveiligheid.

De heisa die in het verleden rond de radarverklikkers voor flitscontroles voornamelijk in Vlaanderen ontstond, is sindsdien weggeëbd. Coyote Systems Benelux, opgericht in 2009, groeide uit tot een bedrijf met meer dan 1 miljoen gebruikers in België.

“Met 5 miljoen voertuigen op de weg, is dat goed voor een marktpenetratie van 20%”, aldus Vincent Hébert.

Samen met Pascal Courrier richtte hij met Coyote International op 50/50-basis Coyote Systems Benelux op. Coyote werd in 2002 door Fabien Pierlot en Jean-Marc Van Laethem in Frankrijk boven de doopvont gehouden. Sinds 2015 houden de oprichters opnieuw een belang van 80% aan nadat onder meer investeringsfonds 21 Centrale Partners uittrad. De resterende aandelen zijn in handen van investeringsfonds HLD.

“In 2016 zal Coyote wellicht met 10% tot zowat 120 miljoen euro groeien,” verduidelijkt managing director Pascal Courrier.

Naast Frankrijk en de Benelux, is Coyote actief in Spanje, Italië, Polen en Duitsland. Momenteel verkeren de activiteiten in Canada in de opstartfase.

Persoonlijke veiligheidsassistent

Tijdens het gesprek met de tandem Courrier en Hébert valt nergens een verwijzing als zou de radarverklikker bestemd zijn om snelheidsovertredingen en flitsboetes te vermijden.

“Samen met marktonderzoeksbureau GfK peilden we naar het daadwerkelijke gedrag van de Coyote-gebruikers. Daaruit blijkt dat 75% onder hen zich in zijn leven één maal heeft laten flitsen wegens het overschrijden van de toegestane snelheid met maximaal 15 kilometer/uur. Doorgaans omwille van een onoplettendheid veroorzaakt door de geconnecteerde wagen (autoradio, GPS, handenvrije telefoon, …),” weet Hébert.

De informatie verstrekt door Coyoto wordt gegenereerd door de gemeenschap van gebruikers die maandelijks ruim 15 miljoen data genereert. In 93% van de gevallen gaat het om meldingen van verkeersstoringen (ongevallen, wegversmallingen, wegwerkzaamheden, stilstaande voertuigen op de weg, files, spookrijders, gevaarlijke rij-omstandigheden (mistbanken), … Zowat twee jaar terug lanceerde Coyote een nieuw model rijhulpsysteem dat niet alleen een geïntegreerde “dashcam” aan boord heeft, maar ook met volwaardige stemherkenning is toegerust. Coyote-gebruikers kunnen incidenten op de weg derhalve ook vocaal melden of confirmeren.

Pascal Courrier: “Ruim negen meldingen op tien hebben te maken met verkeersstoringen. In heel Europa is de positie van de vaste verkeersradars gekend. Ze bevinden zich op strategische plaatsen die ongevalgevoelig zijn. Coyote maant bestuurders proactief aan tot het matigen van hun snelheid. Met het melden van de aanwezigheid van mobiele radars doen we in wezen net hetzelfde”.

Coyote op zich is een persoonlijke veiligheidsassistent die de autobestuurder waakzaam maakt aan de hand van proactieve waarschuwingen, beklemtonen onze gesprekspartners. Doordat de positie van elk Coyote-systeem om de honderd meter met de centrale servers wordt gesynchroniseerd, kan het bedrijf de accuratesse van de data waarborgen.

Partnerships

Precies die accuratesse ligt aan de basis van een aantal partnerships dat de onderneming intussen sloot. Zo verkoopt Coyote zijn trafiekdata aan TV- en radiostations alsook aan gespecialiseerde dienstenleveranciers zoals Be-Mobile (sinds vorig jaar onder controle van de Nederlandse reis-app Flitsmeister). Voorts sloot het bedrijf diverse partnerships met het Waals Gewest, het B.I.V.V. en … de federale politie.

“Verschillende overheidsinstanties hebben nood aan betrouwbare trafiekdata. Verkeersveiligheid en mobiliteit zijn immers een troef geworden,” merkt Vincent Hébert op.

Zo levert Coyote Systems Benelux aan het Waals gewest, desgevraagd en weliswaar geanonimiseerd, de gemiddelde snelheden op over een welbepaald traject. Dankzij de inbreng van de Waalse overheid kan Coyote dan weer de vijftig zwartste verkeerzones in zijn systeem integreren om, bij nadering, zijn klanten te waarschuwen en tot omzichtigheid aan te manen.

In het licht van alcoholcontroles en in samenspraak met het B.I.V.V. maakt Coyote er zijn gebruikers op attent dat autorijden en drinken onverzoenbaar zijn. Ook de federale overheid toont zich geregeld afnemer van de door Coyote ingezamelde data op het stuk van verkeersdensiteit of gemiddelde snelheden. In de voorbije 2,5 jaar stuurde de Federale Politie maar liefst 1.200 waarschuwingsberichten naar aanleiding van belangrijke verkeersincidenten over het Coyote-netwerk.

“De Federale Politie kan de berichten versturen naar Coyote-gebruikers binnen een bepaalde zone. Als onze gebruikers zijn gewaarschuwd, is 20% van de hele bestuurdersgemeenschap gewaarschuwd. Als Coyote-bestuurders hun snelheid minderen, vertraagt de hele trafiekstroom. De Coyote-gebruikers kunnen de Federale Politie dan weer waarschuwen omtrent de aanwezigheid van eventuele spookrijders. Op basis van onze data kunnen de gevarenzone worden gedetecteerd en de Coyote-gebruikers verwittigd”, benadrukt managing director Pascal Courrier.

Hogere penetratie in het bedrijfsmatig segment …

Amper 15% van de Coyote-gebruikers beschikken momenteel over een bedrijfswagen. Logisch dus dat Coyote Systems Benelux het nieuwe jaar in het teken van een hogere penetratie in dit segment stelt. Het opgebouwde portfolio aan bedrijfsmatige gebruikers kwam er vooralsnog op initiatief van de ondernemingen zelf. Die zoeken niet alleen naar een oplossing voor de processen-verbaal omwille van minieme snelheidsovertredingen wegens onoplettendheid, maar streven ook een betere beveiliging van hun medewerkers en een verhoging van de klanten-service na.

“Vanop een afstand van 30 kilometer kondigt Coyote een eventuele file aan. Gelijktijdig wordt de tijd van vertraging meegedeeld, zodat de bedrijfsmedewerker zijn afspraak kan verwittigen hoeveel later hij op zijn bestemming zal aankomen,” zo nog de general manager.

Om zijn klant- en service-gerichtheid verder te ondersteunen, heeft Coyote Systems Benelux momenteel een service center-netwerk in uitbouw, naast zijn netwerk van een 800-tal distributeurs (waaronder Media-Markt, FNAC, Krëfel, Auto 5, …). Inmiddels zijn dergelijke service centers in bedrijf te Luik, Gosselies, Waver, Ixelles, Antwerpen en Brussel (3). Binnenkort opent een Coyote Service Center de deuren in Gent.

… en bij de jeugd

De meeste Coyote-gebruikers bevinden zich in de leeftijdscategorie van 35 tot 50 jaar. In de toekomst wil het bedrijf met zijn oplossingen ook meer de jeugd aanspreken. Daartoe is al langer een smartphone-applicatie voorhanden. De gebruikers van die applicatie vertonen overigens een ander gedrag dan zij die een vaste Coyote-device in de wagen hebben. Een vaste unit wordt tot 90 minuten per dag gebruikt, de smartphone-applicatie hooguit 20 minuten.

Binnenkort lanceert Coyote een nieuw toestel dat Coyote- en GPS-functionaliteit zal verenigen. Met die oplossing wil het bedrijf oudere vloten en de tweedehandsmarkt (lees: vaak opnieuw de jeugd, nvdr.) bedienen. Specifiek voor het jeugdig publiek heeft Coyote momenteel een “light” kit in ontwikkeling om de doelgroep aan te zetten om de toegestane snelheden te respecteren.

Constructeurs als Renault, PSA Peugeot-Citroën en Jaguar integreren Coyote als mogelijke optie in hun nieuwe wagens.

Nieuwe functionaliteiten in aandacht

In de toekomst wil Coyote zijn oplossingen met bijkomende functionaliteiten verrijken. Recent werd bijvoorbeeld een automatische waarschuwing ingebouwd tegen indutten. Als intelligent systeem stelt Coyote vast dat het toestel buiten zijn normale gebruiksuren is geactiveerd (bijvoorbeeld ’s nachts). Indien blijkt dat de wagen dan gedurende één of twee uur tegen een constante snelheid rijdt, krijgt de chauffeur een automatische waarschuwing omtrent het risico op indutten, met vermelding waar zich de eerstvolgende rustpauze bevindt. Tussentijds tekent het systeem voor proactieve alarmmeldingen.