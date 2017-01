maandag 16 januari 2017

Belgen shoppen on-line in heel Europa

Belgische on-line shoppers zijn heel opportunistisch. 37% van alle bevraagde Belgische on-line shoppers zegt in eigen land te winkelen, terwijl 63% stelt in de laatste twaalf maanden aankopen in het buitenland te hebben verricht. Als Belgische consumenten in het buitenland winkelen zoeken zij voornamelijk betere prijzen (77%) en artikelen die niet beschikbaar zijn in België (56%). Zo blijkt uit een cross-border handelsrapport van PayPal dat voor het eerst ook België in het onderzoek opnam.