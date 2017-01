woensdag 18 januari 2017

Kia Optima Sportswagon: stijl & ruimte

De Optima Sportswagon is geïnspireerd op het 2015 Sportspace-concept - dat voor het eerst werd voorgesteld op het autosalon van Genève in 2015 - en biedt een oogverblindend design en een hoogkwalitatief interieur, gecombineerd met de gebruiksvriendelijkheid en aantrekkingskracht van een break.

Michael Cole, chief operating officer van Kia Motors Europe, is duidelijk: “De Optima toont perfect waar we met Kia wereldwijd naartoe gaan. Hij is het toonbeeld van de nieuwe design-centric transformatie. Het Sportspace-concept uit 2015 was een duidelijke intentie van wat de volgende Optima moest worden. De Sportswagon voegt nog wat extra gebruiksgemak en een uitgesproken stijl toe aan de reeds goed ontvangen sedan”.

Cole voegt toe: “Dit is een zeer belangrijk product voor Kia in Europa, en het zal onze aanwezigheid in dit zeer belangrijk segment verhogen. In Europa zijn twee derden van de verkochte wagens in het D-segment en driekwart van alle verkochte fleet-wagens in deze klasse, breaks. De Optima Sportswagon speelt dus een heel belangrijke rol in het aantrekken van nieuwe klanten voor het merk, zowel privé-klanten als zakelijke kopers. De Optima Sportswagon is voor Kia dus een bijzonder belangrijk wapen in het veroveren van de Europese markt”.

Stevig koetswerk met actieve veiligheidstechnologieën

Het veiligheidsniveau van de nieuwe Sportswagon ligt erg hoog door zijn licht gewicht, zeer stevig koetswerk en de vele hoogwaardige passieve en actieve veiligheidstechnologieën.

Advanced Smart Cruise Control, die automatisch de snelheid van de Optima aanpast om een veilige afstand met de voorliggers te waarborgen.

Autonomous Emergency Braking, dat gebruik maakt van een lange afstandsradar om een mogelijke aanrijding met andere voertuigen of voetgangers te voorkomen en de auto tot stilstand te brengen.

Lane Keeping Assist System, dat de positie van de Optima ten opzichte van de wegmarkering detecteert en automatisch corrigeert als de wagen zijn rijvak verlaat zonder gebruik van de richtingsaanwijzers te maken.

Speed Limit Information Function toont de snelheidsbeperking op het dashboard, gebaseerd op wat camera’s registreren op verkeersborden naast de weg.

Blind Spot Detection, met een visuele waarschuwing in de zijspiegels wanneer een ander voertuig of object zich in de dode hoek bevindt.

Nieuwe motor-updates

De nieuwe motor-updates van de Optima sedan worden onveranderd overgenomen in de Sportswagon, met de 1.7 liter CRDi-diesel die het merendeel van de verkoop op de Europese markt voor zijn rekening neemt. De motor profiteert van een reeks veranderingen die resulteren in meer vermogen en koppel en een verlaagde uitstoot. Met een vermogen van 135 pk en een koppel van 340 Nm, kan de 1,7-liter dieselmotor uitpakken met een uitstoot die start vanaf 113 g/km.