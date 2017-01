maandag 30 januari 2017

Kia geeft eerste beelden nieuwe Picanto vrij

Kia heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe Picanto, de derde generatie van een van de best verkopende Kia-modellen ter wereld.

De nieuwe Picanto is een creatie van de design-centra van Kia in Namyang (Zuid-Korea) en Frankfurt (Duitsland), en brengt jonge en energieke persoonlijkheid naar het A-segment. Het nieuwe model, dat onthuld werd in de sportieve “GT Line”-uitvoering, krijgt een assertiever postuur dankzij krachtigere koetswerklijnen en subtiel gesculpteerde oppervlakken. Een 15 mm lange wielbasis (2.400 mm vs. 2.385 mm voordien) zet bovendien de wielen verder in de hoeken, wat de look extra zelfverzekerd maakt. Het kleurenpalet van de Picanto is pittiger dan ooit met 11 levendige lakkleuren die de wagen er in het verkeer doen uitspringen.

Aan de binnenkant wordt het scala aan high-tech comfort-, gebruiksgemak- en veiligheidsvoorzieningen in de verf gezet met een eigentijds en verfijnd nieuw interieur-design. Een centrale plaats in het interieur krijgt een nieuw infotainment-systeem met “zwevend” aanraakscherm, dat de inzittenden de nieuwste technologie ter beschikking stelt. De Picanto biedt klanten ook meer personaliseringsmogelijkheden met diverse kleuren voor interieur- en zetelbekleding.

De kopers van een nieuwe Picanto krijgen ook interieurruimte die efficiënter en slimmer wordt benut dan ooit, met meer plaats in het interieur en de koffer dan concurrenten in het segment. Ondanks de langere wielbasis behoudt de Picanto zijn typische compacte afmetingen. Met een kortere vooroverhang en langere achteroverhang is de nieuwe Picanto even lang (3.595 mm) als het model dat hij vervangt.

Kia zal de nieuwe Picanto voor het eerst in maart aan het grote publiek tonen. Vanaf het derde kwartaal van 2017 zal het nieuwe model te koop zijn.