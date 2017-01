Kris Vermeiren en Bruno Yee: “Nieuwe PiroPro-mortels kunnen schilderklaar worden afgewerkt” ‹ ›

woensdag 18 januari 2017

PiroPro nieuwkomer op markt brandwerende pleisters Nieuw AXA-hoofdkantoor eerste sterreferentie

PiroPro N.V. (Schoten), een 50/50 joint-venture tussen Bruno Yee en isolatiespecialist Thiers-Horizon, is een nieuwkomer op de markt van de brandwerende pleisters. De start-up mikt op een snelle doorgroei als gevolg van nieuwe regelgeving waarbij de Belgische norm op het vlak van weerstand tegen brand wordt ingeruild voor de Europese norm. Met het nieuwe AXA-hoofdkantoor in Brussel, een “mix” van nieuwbouw en renovatie, heeft PiroPro alvast zijn eerste sterreferentie beet. Het bedrijf haalde het order voor de neus van gereputeerde, internationale marktspelers die zowel droge als natte toepassingen vermarkten.

Aan de basis van PiroPro ligt de genoegzaam bekende isolatiespecialist Thiers-Horizon, opgericht in 1959, die initieel furore maakte met de spouwmuurisolatie Danco-Therm. Het bedrijf ontwikkelde ook de Pirotherm-mortel, in eerste instantie bestemd voor de isolatie van vloeren en platte daken op basis van nieuwe polystyreenkorrels. Inmiddels worden gerecycleerde polystyreenkorrels als basisgrondstof aangewend. Het assortiment van de familiale KMO bestaat uit mortels voor thermische en akoestische isolatie van vloeren en daken (Isobet en Styrobet) alsook uit brandwerende mortels (Pirotherm).

Zes jaar terug verkocht Thiers-Horizon zijn spouwmuurisolatie-activiteiten aan een na-isolatiespecialist uit Kortemark. Sindsdien richt de focus zich weer ten volle op de productie en toepassing van mortels voor thermische isolatie. De voorafgaande hype rond spouwmuurisolatie had tot gevolg dat Thiers-Horizon zijn activiteiten rond brandwerende mortels op een laag pitje zette.

Brandwerende mortels aan “revival” toe

Het onlangs opgerichte PiroPro maakt van de brandwerende mortels terug een kernactiviteit. Dat gebeurt evenwel binnen joint-venture verband samen met Bruno Yee, die eerder zijn sporen in de wereld van de spouwmuurisolatie verdiende.

De start-up is actief als fabrikant en plaatsingsbedrijf van brandwerende mortels. De producten zijn bestemd voor het beschermen van beton en staal, zowel in de renovatie als de nieuwbouw. Tot het assortiment horen twee productvarianten, met name PIRO-C en PIRO-S.

PIRO-C(oncrete) wordt aangebracht op betonnen wanden, plafonds, draagbalken en kolommen. PIRO-S(teel) vindt zijn toepassing op diverse bestaande en nieuwe stalen dragende constructies.

“De producten van PiroPro bestaan uit een vezelvrije samenstelling van vermiculiet, perliet en toeslagstoffen met gips als bindmiddel. Dat verleent hen een hoge brandwerende waarde en uitmuntende mechanische sterkte. In tegenstelling tot sommige andere brandwerende producten/pleisters zijn PIRO-C en PIRO-S harde en slijtvaste producten die niet verpulveren. Er kunnen probleemloos gaten in worden geboord,” verduidelijkt Kris Vermeiren, samen met broer Jo gedelegeerd bestuurder van Thiers-Horizon. Het vezelvrije karakter van de PrioPro-producten vermijdt bovendien flocage.

“Toepassing van PIRO-S kan de brandweerstand van staal met twee tot vier uur verlengen,” bekemtoont Bruno Yee, zaakvoerder van PiroPro. “Uniek is eveneens dat PiroPro schilderklaar kan worden afgewerkt. Qua afwerkingsniveau weerstaan onze producten alle concurrentie,” wordt daaraan toegevoegd.

Passieve brandbeveiliging naar hoger niveau tillen

PiroPro heeft de ambitie de passieve brandbeveiliging naar een hoger niveau te tillen. In het licht van de nieuwe Europese norm met betrekking tot het gedrag bij brand van bouwmaterialen en -elementen laat PiroPro zijn producten momenteel testen door Efectis Nederland en WarringtonfireGent die gespecialiseerd zijn in het testen van het gedrag van materialen ingeval van brand en de brandbestendigheid van voornamelijk bouwmaterialen, materialen gebruikt in transportdragers (treinen, trams, bussen, vliegtuigen, …) en materialen die in de offshore-industrie worden toegepast.

“De testen, die veel accurater zijn dan voorheen, leveren voor PiroPro betere resultaten op dan verhoopt. De Europese regelgeving legt bovendien de verantwoordelijkheid rond de brandwerendheid van de gebruikte materialen in gebouwen veel duidelijker vast. Ook worden aan brandwerende mortels strikte eisen gesteld ter verhoging van de stabiliteit van gebouwen. Gebouwen die thans dienen gestript met het oog op renovatie hebben alle betonnen vloeren of plafonds die niet conform de nieuwe voorschriften voor brandwerendheid zijn,” stelt Yee.

Samen met Fire Forum V.Z.W., dat de steun van Agoria geniet, zitten de PiroPro-verantwoordelijken inmiddels rond de tafel met het oog op de aanstelling van gecertificeerde plaatsingsbedrijven voor de PiroPro-producten. Het is ook Fire Forum dat uitreikende instantie is van het onafhankelijk Fire Safety Quality (FISQ)-kwaliteitscertificaat. In de nabije toekomst zal PiroPro ook de voorschrijversmarkt (lees: architecten en studiebureaus, nvdr.) intensief bewerken.

Sterreferentie

Inmiddels werden de nieuwe PiroPro-producten toegepast in het nieuwe hoofdkantoor van AXA aan het Troonplein te Brussel. Dat project is een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Controle-organisme SECO bevond de PiroPro-oplossing deugdelijk.

“Dat gebeurde zelfs - na een uitgebreide test - zonder dat we verplicht werden om voorafgaand hechtings-primer aan te brengen. De bestaande natte oplossingen in de markt hebben omzeggens alle een primer nodig, wat het kostenplaatje voor de plaatsing nadelig beïnvloedt,” besluit Bruno Yee.