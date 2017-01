woensdag 25 januari 2017

HR-platform Taleevo vestigt zich op Corda Campus

HR software-organisatie Stearn N.V. herdoopt zich tot Taleevo N.V. en hevelt zijn activiteiten over van Evere naar de Corda Campus in Hasselt. Het bedrijf positioneert zich binnen de er eerder opgerichte HR Tech Valley. Taleevo gaat er op zoek naar een voedingsbodem en kruisbestuiving om door te groeien tot een platform dat HR-afdelingen helpt het proces van talent aantrekken en ontwikkelen aan te sturen. Taleevo ontwikkelde een zogenaamd "Applicant Tracking System" (ATS), een software die het rekruteringsproces overzichtelijk houdt. Taleevo is het tweede bedrijf dat HR Tech Valley naar de Corda Campus weet te lokken. Eerder nam het van origine Amsterdamse bedrijf Facelytix zijn intrek in de kantoren van HR Tech Valley. Precieze coördinaten van Taleevo: Kempische Steenweg 239/35, 3500 Hasselt. Telefoon: 0478/927.487. URL: http://www.taleevo.be.

