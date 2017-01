donderdag 26 januari 2017

Caviar Group neemt minderheidsbelang in YUME VR

Caviar Lab, de nieuwste tak binnen productiehuis CAVIAR, dat vestigingen heeft in Antwerpen, Brussel, Los Angeles, Parijs, Madrid en Londen, neemt een minderheidsbelang in YUME VR Belgium B.V.B.A. (Gent). Dat is gespecialiseerd in het opzetten van virtual reality-ervaringen voor merken en bedrijven. Als gevolg van het partnership verzekert CAVIAR zich van de nodige expertise op het stuk van virtual reality. YUME VR van zijn kant zal kunnen rekenen op de sales-ondersteuning en de creativiteit van zijn nieuwe aandeelhouder. Meer info: 0486/98.40.91 of http://www.yumevr.com.

