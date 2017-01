Ronny Joos (Group Gheys) en Liesje Peeters (Flexpoint): win/win partnership met resultaatsverbintenis Het voormalige Intertime-kantoor werd tot een in-house vestiging van Flexpoint omgeturnd ‹ ›

donderdag 19 januari 2017

Flexpoint hertekent uitzendstrategie Partnership met Gheys diept logistieke expertise uit

Flexpoint (Hasselt), actief in de dienstenchequessector, de uitzendwereld en de payrolling, hertekent zijn uitzendstrategie. Voortaan spitst de onderneming zijn activiteiten toe op de toelevering van tijdelijke profielen in vier specifieke sectoren, met name Transport & Logistiek, Industrie, Office en Industrial Cleaning. Onlangs lijfde Flexpoint Intertime in, het uitzendkantoor dat Gheys in 2003 opzette om in de eigen flexibele behoeften aan arbeidskrachten en, bij uitbreiding, die van andere bedrijven in de sector van transport en logistiek, te voorzien. Intertime werd inmiddels omgevormd tot een in-house uitzendkantoor van Flexpoint op de site van Gheys in Beringen-Paal. Als gevolg van de acquisitie verdubbelt Flexpoint in één klap zijn omzet als uitzendkantoor in de logistieke sector.

“Als uitzendorganisatie is het onmogelijk expert te zijn voor elk profiel. Elk domein heeft zijn eigen specificiteiten,” stelt Liesje Peeters, business-unit manager bij Flexpoint, daarmee de beweegreden van de nieuwe specialisatiestrategie verduidelijkend.

Het in 2001 opgerichte Flexpoint verwierf als uitzendorganisatie in 2006 bijkomende schaalgrootte door de overname van CQ Staffing (Zonhoven), dat toen vier kantoren had. Goed twee jaar terug verwierf Flexpoint de controle over het Waalse overheidsbedrijf Trace (Charleroi), dat in 2003 als uitzendorganisatie van start ging. In oktober jongstleden nam Flexpoint, zoals gezegd, branchegenoot Intertime over.

Op vandaag is de Flexpoint-groep in België bedrijvig onder vier merknamen, met name Flexpoint en Trace (uitzendarbeid), Clixxs (dienstencheque-activiteit) en Easymatch (payrolling/sociaal secretariaat). Geconsolideerd tekent de groep, met inbegrip van Trace en de Nederlandse activiteiten, voor een omzet van pakweg 200 miljoen euro.

Win/win

Gheys is actief in transport en logistiek met specialisatie in bulktransport en logistiek voor de petrochemie. Het bedrijf wordt inmiddels gerund door de vierde generatie. In 2003 hield Gheys Intertime boven de doopvont met als doel te voorzien in de eigen flexibele skills en bij uitbreiding ook voor andere bedrijven in de sector van transport en logistiek. De alsmaar toenemende flexibiliteit in regelgeving en de stijgende schaarste op de arbeidsmarkt, zette de logistieke diensterverlener ertoe aan om met Flexpoint in zee te gaan.

“Als uitzendkantoor met één enkele vestiging, liepen de zaken niet zoals verhoopt. Voorts bleek het de jongste jaren steeds moeilijker om voldoende instroom te genereren ter ondersteuning van onze groei. Als kleine entiteit was Intertime een vreemde eend in de bijt binnen een markt die door grote groepen wordt gedomineerd die met een fijnmazig netwerk werken. Werkzoekenden registreren zich bij alle grote uitzendkantoren, maar vonden niet meteen de weg naar Intertime dat met een gebrek aan naamsbekendheid kampte,” motiveert Ronny Joos, cfo Gheys, de beslissing tot desinvestering.

Gheys besloot op zoek te gaan naar een partner voor wie uitzendarbeid wel “core” was, die de instroom van kwalitatieve profielen kon waarborgen en bovenop bijkomende HR-expertise aan de organisatie kon toeleveren. “We kozen uiteindelijk voor Flexpoint omdat het bedrijf al over een zekere logistieke expertise en de vereiste kritieke massa beschikte. Net als Gheys is Flexpoint bovendien een familiale KMO. Ook qua bedrijfscultuur en waarden zijn duidelijke gelijkenissen waarneembaar. In de bedrijfscultuur van beide ondernemingen zit proactief meedenken met de klant overigens ingebakken ,” aldus Joos.

Het voormalige Intertime is inmiddels onder Flexpoint-paraplu bedrijvig op de site van Gheys in Beringen-Paal.

Meer dan handjes leveren

Duidelijk is dat Gheys van Flexpoint meer verwacht dan het leveren van de nodige handjes. Flexpoint schrok er alvast niet voor terug om met zijn nieuwe partner een resultaatsverbintenis aan te gaan hoewel de gezochte profielen (chauffeurs, magazijniers, logistieke medewerkers, …) als knelpuntberoep kunnen worden omschreven.

Gheys rekent tevens op zijn uitzendpartner voor extra toegevoegde waarde-diensten op HR-vlak. In eerste instantie denkt de logistieke dienstverlener daarbij aan empowerment van de medewerkers en employer branding.

“Op dat laatste vlak is de uitdaging bijzonder groot, zeker in een regio waar ronkende namen als Nike, Black & Decker, H.Essers of andere heel wat logistiek talent naar zich toezuigen,” luidt het.

Uitdaging: groei bijbenen

Door logistiek als één van de speerpuntdomeinen binnen zijn uitzendactiviteiten aan te stippen, speelt Flexpoint in op een marktsegment met heel wat groeipotentieel. Zo verwacht een snel groeiende speler als Gheys in de komende jaren 100 à 150 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in Beringen/Tessenderlo. In 2010 boekte Gheys een omzet van 41 miljoen euro. In 2016 werd op zowat 60 miljoen euro afgeklokt.

Ronny Joos: “Enorme importstromen trekken zich binnen de kunststoffensector momenteel op gang richting Europa. Met onze “Handling you plastics-strategie willen we binnen dit segment als geïntegreerde dienstverlener onze positie versterken. Dat vergt enorme investeringen in uitrustingsgoederen, maar evenzeer in mensen. Die laatste uitdaging willen we samen met Flexpoint aangaan”.

Bij de overname van Intertime waren zowat 150 flex-medewerkers betrokken waarvan een honderdtal bij Gheys aan de slag waren. “De nieuwe in-house vestiging van Flexpoint in Beringen-Paal werkt exclusief voor Group Gheys. In Vlaanderen hebben we een tiental uitzendkantoren die onder meer hun logistieke expertise ten gunste van de brede markt stellen. In 2017 breidt Flexpoint zijn netwerk uit richting West-Vlaanderen, met een eerste kantoor in Oostende, later in het jaar gevolgd door een inplanting op de as Roeselare-Kortrijk,” merkt Liesje Peeters op.

Voor 2017 mikt de uitzendorganisatie op een sterke groei in de logistieke sector. Het laat zich evenwel raden dat Gheys op logistiek vlak op korte termijn voor de grootste groeidynamiek zal zorgen. In 2014 kocht de logistieke dienstverlener de aanpalende site van Dow in Beringen aan. Gheys koestert steile ambities voor de toekomstige ontwikkeling van dit trimodaal ontsloten terrein.

Uitdaging voor Flexpoint is de personeelsbehoeften van Gheys (logistiek, contracting, transport, forwarding, …) optimaal mee in te vullen. Naast zijn hoofdzetel in Mol heeft de groep vestigingen in Genk (waar activiteiten voor Sabic worden ontplooid) en Beringen-Paal.

Contracting-bedrijf Huver stelt dan weer in-house logistieke skills ter beschikking van petrochemische multinationals in Meerhout en Antwerpen.