donderdag 19 januari 2017

Een versnelling hoger schakelen met het begrip auto Vignale: Ford goes Premium!

Ford lanceerde twee jaar geleden op het Salon van Brussel zijn Vignale-concept. Bestaande modellen met exclusieve kleuren en materialen en vooral meer chroom vormden de ruggengraat van dit nieuwe concept. Modellen ook die bij de Ford-concessiehouder in de Vignale Lounge te ontdekken zouden zijn en die ook konden terugvallen op een hoger service-niveau. Een opzet dat inmiddels twee jaar later al vertaald is naar vier Vignale-modellen, met een vijfde op komst.

Het eerste model van het Vignale-gamma was de Mondeo, die kort daarna gevolgd werd door de S-Max. Ford breidde zijn premium-gamma nadien nog uit met de Kuga en Edge Vignale, zodat klanten intussen al vier verschillende Vignale-modellen kunnen ontdekken in de Vignale Lounge bij de Ford dealers.

Ook een Fiesta Vignale

Het bijzonder uitgebreide Ford Fiesta-gamma van de negende generatie, dat zijn debuut zal maken tegen de zomer van 2017 en zal bestaan uit maar liefst vier varianten, zal eveneens bovenaan afgetopt worden door een Fiesta Vignale. Net als de andere Vignale-modellen zal ook de Fiesta Vignale gekenmerkt worden door de inmiddels al kenmerkende snoet met verchroomd honingraatvormig radiatorrooster.

Meer dan uiterlijk vertoon

Vignale is echter meer dan alleen maar een gesmaakte uiterlijke opsmukoperatie met een specifiek radiatorrooster en chroomlijnen aan de zijkant en achteraan de auto. Verder pakt een Vignale uit met LED-lampen en grote inzetstukken in gepolijst aluminium.

Een Vignale staat echter vooral ook bol van de opties, die het leven achter het stuur aangenamer en comfortabeler moeten maken. Zo wordt een Vignale-model gekenmerkt een lederen interieur met sierstiksels en een materiaalkeuze van de hoogste kwaliteit en is ook de veiligheidsuitrusting bijzonder uitgebreid. Het maakt de rij-ervaring gewoon een stuk aangenamer.

Persoonlijke aanpak in het kwadraat

Ford mikt echter resoluut hoger dan alleen maar het verbeteren van de rij-ervaring. Vignale moet ook staan voor service van de bovenste plank. Zo zijn de eerste specifieke concessies (de Ford Stores) al een feit, die aan iedere interventie aan het voertuig ook een volledige schoonmaakbeurt aan de buiten- en binnenkant koppelen.

Bovendien stelt Ford eveneens een adviseur voor ieder Vignale-voertuig aan, die het voertuig en zijn eigenaar doorlopend opvolgt om gedurende de ganse levensduur van het voertuig een gepersonaliseerde service te bieden. Dat betekent concreet dat je zelf niet langer met je auto naar de garage moet, maar de dealer zelf deze taak op zich neemt. En de auto ook daar komt ophalen en afleveren waar de klant zelf wil. Thuis, op de werkplek of desnoods waar je aan het sporten bent.

Van onder het stof

Vignale is een naam die refereert naar de Italiaan Alfredo Vignale. Die richtte in 1948 in Turijn de Italiaanse autodesign-firma Carrozzeria Vignale op. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich op eigen interpretaties van Italiaanse modellen van onder meer Fiat, Alfa Romeo en Ferrari, maar daarnaast tekende Vignale ook het koetswerk van de Tatra 613 en de Continental C-3.

In 1969 werd Vignale overgenomen door het Italiaanse merk De Tomaso, dat intussen ook al eigenaar was van Carrozzeria Ghia, een andere Italiaanse designer. Nadat De Tomaso beide merken in 1973 aan Ford verkocht, dook de naam Ghia op als benaming voor de luxemodellen van onder meer de Ford Granada en later werden ook van de Focus, Galaxy, S-Max en Mondeo luxueuzere Ghia-modellen gemaakt.

De naam Vignale leek na de overname door Ford in 1973 verdwenen, maar kwam een eerste keer terug aan de oppervlakte toen in 1993 een Aston Martin (toen eigendom van Ford) Lagonda Vignale-concept car werd voorgesteld op het Salon van Genève.

In 2004 dook op de Mondial van Parijs opnieuw een Vignale op. De Ford Focus Vignale stond toen model voor wat later de Ford Focus CC zou worden. Zowat tien jaar later haalde Ford de naam Vignale dus voorgoed van onder het stof uit om er meteen zijn nieuwe luxelijn van te maken, die vandaag steeds indrukwekkendere proporties begint aan te nemen en Ford in staat stelt zijn pijlen te richten op de premiummerken.