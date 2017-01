vrijdag 20 januari 2017

Getest door dVO : Citroën Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDI 115 EAT6 Shine Familiewagen pur sang

De C4 Picasso en Grand C4 Picasso, die in 2013 het levenslicht zagen, kregen onlangs een facelift. Uiterlijk is die vrij bescheiden te noemen, maar onderhuids heeft Citroën best wat nieuwigheden in petto. Fleet-Flits kreeg de kans de nieuwe Grand C4 Picasso op zijn testparcours aan de tand te voelen. De nieuwe zevenzitter had voor de nieuwe gelegenheid de 1.6 BlueHDI van 115 pk in het vooronder, die zijn vermogen via een volautomatische zesbak naar zijn voorwielen leidt.

De uiterlijke facelift is vrij bescheiden te noemen. De bumper werd hertekend, zodat zowel de kleine als de grote C4 voortaan een identieke frontpartij krijgen. Voorts staan achteraan ook nog lichten met 3D-effect (tegen meerprijs) op het nieuwighedenlijstje en worden de visgraten achteraan in het zwart uitgevoerd en met chroom afgewerkt.

Het grootste nieuws zit echter onder de motorkap, waar een 1.2 Pure Tech-benzinemotor in combinatie met een zestrapsautomaat debuteert, net als de 1.6 BlueHDI met 115 pk, die wij testreden.

Verder zet ook Citroën stevig in op technologie met naast de gebruikelijke veiligheidssystemen ook nog een handenvrije achterklep, een nieuwe zevenduims-tablet voor de bediening van de infotainment-functies en on-line diensten, het hertekende twaalfduims centrale scherm en een navigatiesysteem dat toegerust kan worden met tal van on-line diensten die je helemaal bijpraten over de verkeersinformatie, mobiele flitsers of zelfs de brandstofprijzen.

Achtergrond

Het autolandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder zowel fiscale, als sociale en milieugeïnspireerde druk zijn steeds meer constructeurs op zoek gegaan naar nieuwe modeltypes, die binnen de algemene evolutie naar kleinere, zuinigere en milieuvriendelijkere auto’s toch de consument konden blijven charmeren.

De compacte SUV en de al even compacte eenvolumer zijn daarvan twee mooie voorbeelden. Die toegenomen concurrentie - niet alleen binnen één segment, maar ook tussen de segmenten onderling - zorgt ervoor dat fabrikanten met weldoordachte modellen aan de startlijn moeten komen om hun verkoopkansen gaaf te houden. En dus ook voortdurend moeten blijven evolueren in de richting van meer technologische waar voor je geld.

In het segment van de compacte monovolumers ging dat opbod niet alleen richting technologie, maar ook naar de ruimte. Enerzijds trachten ze bij iedere modelevolutie enkele centimeters te winnen (vooral dan in binnenruimte), maar anderzijds is het al lang niet meer voldoende om vijf zitplaatsen aan te bieden (zoals dat bij het prille begin van dit segment het geval was), want het segment is inmiddels al lang opgesplitst in een compact en een “grand compact” subsegment.

De sterke spelers uit het compacte MPV-segment zoals Renault en Citroën bieden dan ook een korte en een lange versie aan, waarbij je bij de lange versie de keuze hebt om die extra centimeters om te zetten in twee bijkomende zitplaatsen met een beetje bagageruimte of in pure extra laadcentimeters.

Bovendien verwacht de consument dat die zeven zitplaatsen netjes gegoten worden in afmetingen die de concurrentie met een middenklasse-break kunnen doorstaan. Aangezien alle zichzelf respecterende constructeurs inmiddels zetelsystemen hebben ontwikkeld, die zich volledig in de laadvloer opplooien, is het al lang geen probleem meer om die twee extra zitplaatsen in een handomdraai in te ruilen voor bijkomende laadcapaciteit, zodat eigenlijk vanzelf de kwaliteiten van zo een middenklasse-break voor de dag komen.

Het zijn overigens niet alleen Renault en Citroën die dergelijke zevenzitters op de markt brengen, want onder meer ook de Opel Zafira en de Ford S-Max pakken met zo een wegduikende derde zetelrij uit.

Tegelijk doet zich een ander fenomeen voor bij de PSA-groep, waar naast Citroën en DS ook Peugeot deel van uitmaakt. Peugeot heeft immers besloten zich terug te trekken uit het monovolumesegment. De nieuwe 3008 en 5008 zullen immers SUV’s zijn en geen monovolumes. Dat betekent meteen ook dat de taak van de nieuwe Grand C4 Picasso er alleen nog maar belangrijker op wordt, omdat hij op zijn eentje de eer van de PSA-falanx zal moeten verdedigen in de strijd om de gunsten van de monovolume-koper.

Rijgedrag

De Citroën Grand C4 Picasso zet stevig in op comfort en dat heeft zo zijn gevolgen voor het rijgedrag van deze stevig uit de kluiten gewassen familieauto. Hij neemt iedere hindernis zonder verpinken, maar al dat veercomfort heeft een keerzijde, namelijk dat het koetswerk nogal stevig “meerolt” met de bewegingen van de auto.

Een stevige duw op het gaspedaal doet de neus van de auto als het ware de lucht ingaan, terwijl krachtig remmen hem dan weer met de neus op de feiten… euh… het asfalt drukt. Kortom, de Grand C4 Picasso is bijzonder comfortabel, maar op ons heuvelachtige testparcours net iets te beweeglijk om goed te zijn.

Veiligheid

Een ruime veiligheidsuitrusting is een “conditio sine qua non” voor een gezinswagen als de Grand C4 Picasso. Hij krijgt standaard dan ook ABS, noodremhulp, ESP, elektronische remkrachtverdeling (EBD) en anti-slipcontrole (ASR) mee. Verder is hij standaard toegerust met een hill start-assist, intelligente tractiecontrole, een programmeerbare snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer en bandendrukcontrole en heeft hij twee frontale airbags, twee zijdelingse plofkussens en twee gordijn-airbags. De Grand C4 laat je dankzij zijn coffee break alert ook weten wanneer je te vermoeid bent om verder te rijden en het dus tijd wordt voor een korte break annex koffiestop.

Naast de stevige standaarduitrusting op veiligheidsvlak krijg je er tegen meerprijs of in een hogere uitrustingsversie ook nog het automatisch ontsteken van de lichten en automatische ruitenwissers bovenop, net als mistlampen (al dan niet met statische bochtenverlichting) vooraan.

En bij de Shine, de versie met het hoogste uitrustingsniveau, levert Citroën ook nog een dodehoek-controlesysteem, een hindernissendetector vooraan, een park assist-systeem met indicatie voor beschikbare parkeerruimte, een achteruitrijcamera en zelfdimmende binnenspiegel. Topveiligheid mag dus wat kosten!

Comfort

Over het comfortniveau van de Grand C4 Picasso hadden we het hierboven al. Dat is van een bijzonder hoog niveau. Naast het uitstekende veercomfort biedt Citroën echter ook op andere vlakken de nodige luxe. Zo is er standaard een airconditioning met twee zones, die via de 7”-aanraak-tablet bediend kan worden. Een luchtverspreider voor de tweede rij is wel pas vanaf de Live, het tweede uitrustingsniveau, verkrijgbaar.

Wie dat wil, kan trouwens standaard volop van de zon genieten, want Citroën levert zijn Grand C4 Picasso standaard met een panoramische voorruit. Die kan overigens gedeeltelijk verborgen worden onder de zonneklep, die desgewenst naar voor of naar achter geschoven kan worden.

De tweede zetelrij bestaat uit drie identieke afzonderlijke stoelen. Die overigens ook in de vloer opgeborgen kunnen worden, wanneer je nog meer bagageruimte nodig hebt. Drie afzonderlijke en vooral even grote stoelen betekent meteen ook dat Citroën geen compromissen heeft willen sluiten omtrent de ruimte die de drie personen op de achterbank ter beschikking hebben.

Het kleine nadeel van die keuze is echter wel dat de twee buitenste stoelen bijzonder dicht tegen de koetswerkwand aanleunen. De opklaptafeltjes op de rugleuning van de voorzetels geven de twee buitenste zetels van de tweede zetelrij nog wat meer huiselijk comfort mee.

De derde zetelrij is niet meteen gemaakt voor het verwelkomen van volwassen inzittenden. En al zeker niet op de langere afstand. Om twee extra kinderen mee te nemen, is dit echter wel een ideale oplossing.

Een gezinswagen moet vandaag barsten van de aansluitingsmogelijkheden voor allerlei smartphones en andere snufjes. Om al die informatie nog enigszins te kunnen stroomlijnen, is een gemakkelijk te bedienen aanraakscherm ook een must. Citroën heeft hiervoor een tablet-achtige oplossing bedacht. Alleen blijven we vinden dat dit soort oplossingen teveel de aandacht van de weg afleidt. Dit is geen kritiek op het systeem van Citroën, maar een algemene bedenking bij de hang naar alsmaar meer connectiviteit en informatieverstrekking achter het stuur, in tijden waarin stilaan opgeroepen wordt om zelfs het handenvrij telefoneren tijdens het rijden te ontraden.

De Grand C4 Picasso Shine is ook voorzien van voorzetels met elektrisch regelbare en masserende lendensteunen. Een prima extraatje dat op bepaalde momenten ongetwijfeld voor de nodige ontspanning tijden het rijden kan zorgen. Alleen vinden we de plaatsing van de bedieningsknoppen (vooraan tegen de middenconsole) een beetje ongelukkig gekozen. Wij activeerden het systeem immers een aantal keren ongewild, door gewoon de knie even te plooien, waardoor je met je dij de masseur van dienst aan de slag liet gaan.

Functionaliteit

De kofferruimte van de Grand C4 Picasso met neergeklapte derde zetelrij is met een laadlengte van één meter één van de grootste van het segment. In deze configuratie is er overigens wel een spleet tussen de tweede zetelrij (die in de diepte kan schuiven) en de vlakke laadvloer. Citroën heeft hier overigens een knappe oplossing voor uitgedacht, want via een opklapbaar klepje kan je dat “greppeltje” eenvoudig dichtleggen. Nu ja, eenvoudig … het is niet altijd amusant als je met een zware doos in je handen opeens tot de conclusie komt dat je eigenlijk eerst die kloof nog had moeten dichtleggen…

De laadruimte is gemakkelijk toegankelijk dankzij de handenvrije achterklep. Die is standaard in het hoogste afwerkingsniveau Shine. In combinatie met de handenvrije toegang met startknop (zonder sleutel op het contact), die standaard is vanaf het op één na hoogste uitrustingsniveau (Feel) verhoogt dit uiteraard het gebruiksgemak van de Grand C4 Picasso. Alleen blijft het opletten voor onverhoedse bewegingen met de voet onder de auto, want anders komt het kofferdeksel ongetwijfeld je richting uit, terwijl je nog gebukt iets in de auto aan het zetten bent.

TCO

Met een CO2-uitstoot van 106 gr/100 km heeft de Grand C4 Picasso veel ruimte en comfort te bieden voor een relatief lage CO2-uitstoot en dus ook een relatief fiscaalvriendelijke behandeling. Toch heeft hij nog altijd een VAA dat stevig de pan uit swingt. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat diesels steeds zwaarder op de korrel genomen worden door de fiscus, maar ook door zijn al bij al stevige prijs van 33.050 euro inclusief BTW (een slordige 27.000 euro excl. BTW).

Met een gemiddeld verbruik van 6,39 euro is hij niet meteen superzuinig, maar wanneer je zijn wat plompe uiterlijk (het blijft immers een monovolumer) in acht neemt, valt het met zijn dorstige natuur nogal mee. Zeker als je hem vergelijkt met soortgelijke modellen, die eveneens een 1.6 dieselmotor onder de motorkap hebben en meestal meer brandstof nodig hebben om 100 km te ronden.

Fleet-Flits conclusie

De Grand C4 Picasso is een familiewagen bij uitstek. Dat bewijst hij door zijn hoog comfortniveau en zijn uitrusting (zeker op de Shine-uitvoering), die duidelijk gericht is op een familie met kinderen. Tegelijk vormt dat comfort meteen ook één van zijn grootste tekortkomingen. Door zijn stevig uit de kluiten gewassen veercomfort schiet zijn wegligging tekort als je hem echt sportief de sporen wil geven op wat bochtiger terrein. We moeten er wel meteen aan toevoegen dat zijn gemoedelijk aandoend comfort je ook niet meteen aanzet om als een volleerd racepiloot door de Ardennen te vliegen. Al heeft zijn 1.5 BlueHDI-motor aan zijn 115 pk genoeg om toch behoorlijk pittig uit te pakken. Alleen ga je als bestuurder van zo een familiewagen niet meteen mee in dat verhaal van snelle acceleraties.

Met een verbruik van 6,39 l/100 km toont de Grand C4 Picasso zich haast dubbel zo dorstig als de fabrieksgegevens ons willen doen geloven. Toch ligt zijn verbruik zeker niet slecht ten opzichte van zijn directe concurrenten met een soortgelijke dieselmotor in het vooronder.

Kortom, de Citroën Grand C4 Picasso is een familiewagen die op geen enkel moment zijn waarden verloochent en je dus trakteert op heel comfortabel en rustig rijgedrag.