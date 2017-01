donderdag 26 januari 2017

Terrendis versnelt internationale expansie

Het Franse Terrendis (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs), een filiaal van plastic-producent RYB Group, versnelt zijn internationale expansie via de ontwikkeling van een netwerk van distributiepartners in Europa, Noord-Amerika en Noord-Afrika. In 2015 zette het bedrijf in België, meer bepaald in Desteldonk, een productie-eenheid op voor de aanmaak van voorgeïsoleerde pijpleidingssystemen voor toepassing in de bouw, de burgerlijke bouwkunde, waterbehandeling en het milieu. Momenteel heeft Terrendis distributeurs in een vijftiental landen in en buiten Europa. Dankzij de innovatieve productiemethode en de nieuwe productie-activiteiten in België, is Terrendis bij machte zijn producten aan de beoogde geografische zones aan te passen. Dankzij een hybride voorraad-management ("build to stock" en "buld to order") kan Terrendis snel uitleveren. Meer info: 09/395.96.10 of http://www.terrendis.com.Tot 1992 maakte Terrendis deel uit van de Finse UPONOR Group, maar in 2015 vond er een management buy-out plaats.