vrijdag 27 januari 2017

Finepolis ambieert uitbouw netwerk onafhankelijke verzekerings- en kredietmakelaars

Finepolis B.V.B.A. startte onlangs zijn activiteiten op als onafhankelijk verzekerings- en kredietmakelaar en biedt tevens bankonafhankelijke factoring-diensten voor KMO's met groei-ambities. Ook oplossingen inzake leasing en renting behoren tot het aanbod. Bedoeling van Finepolis is in Vlaanderen, op basis van het franchising-model, een Finepolis-netwerk uit te bouwen. Over drie jaar wil Finepolis in alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd zijn. In elke provincie streeft de organisatie naar twee kantoren. Rond media februari zouden de eerste satellietkantoren kunnen opduiken in het noorden van Antwerpen en in de kustregio. Doelgroep zijn makelaars of agenten, die alleen of met een beperkt team werken en een all-round onafhankelijk aanbod aan bedrijven en bedrijfsleiders willen bieden (verzekeringen, kredieten, leasing en factoring). De kantoren van Finepolis bevinden zich te 3140 Keerbergen, Valkeniersdreef 5 B.23. Telefoon: 0470/24.76.36 of http://www.finepolis.be.

