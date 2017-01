vrijdag 27 januari 2017

Volkswagen Financial Services lanceert e-Moby

Volkswagen Financial Services lanceert met e-Moby een product dat de opstap biedt naar een duurzame en verantwoordelijke mobiliteit. e-Moby omvat de leasing van een elektrisch voertuig, inclusief oplaadpunt. Volgens de noden van de chauffeur en/of de thuisinstallatie waarover hij beschikt, biedt e-Moby één van twee technische oplossingen, met name de Nexxtender Mobile of de Wallbox Nexxtender Advance Single. Laatstgenoemde is een snelle en compacte laadpaal. De Nexxtender Mobile is een mobiel oplaadpunt voor Plugin Hybrid (Type 1 of 2) waarmee een normale muurstekker met aarding volstaat om het voertuig op te laden. Meer info: http://e-moby.volkswagen.be.

+ VISUAL