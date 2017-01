maandag 30 januari 2017

Eurotranscon vermijdt 7.500 ton CO2-uitstoot in Antwerpse haven

Eurotranscon, een onafhankelijk platform voor transporteurs met een 150-tal gebruikers die het mogelijk maakt om ritten te delen, last-minute updates betreffende terminal-doorstroming en problemen met ladingen te melden, zorgt inmiddels voor een jaarlijkse besparing van 7.500 ton CO2-uitstoot in en rond de Antwerpse haven. In wezen vermijdt het in 2009 opgerichte platform voor “last-minute” logistieke optimalisatie zodoende meer dan 10 miljoen verreden vrachtwagenkilometers.

Vooralsnog beperkt Eurotranscon zich tot containerverover. Momenteel wordt het platform elders in Vlaanderen uitgerold en verbreed naar andere vrachten (bulk).

Ambitie is de CO2-uitstoot met minimaal nog eens 7.500 ton per jaar terug te dringen.