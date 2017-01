dinsdag 24 januari 2017

Siemens gidst bedrijven naar Industrie 4.0 met “Digital Enterprise Suite” Nieuw IoT Big Data-platform MindSphere wordt over hele bedrijf uitgerold

Met de “Digital Enterprise Suite” biedt Siemens bedrijven in de maak- en procesindustrie een oplossingenportfolio om de evolutie naar een “Digital Factory” mogelijk te maken. De Duitse multinational mikt op jaarlijks een tweecijferige groei in zijn digital businesses. De “Digital Enterprise Suite” is het resultaat van een rist overnames in de voorbije jaren. Met het onlangs gesloten overname-akkoord met Mentor Graphics (Wilsonville, Oregon), ter waarde van 4,5 miljard USD, vult Siemens een lacune in zijn “Digital Enterprise Suite”-aanbod in. Mentor Graphics is wereldwijd een Top 3-speler in Electronic Design Automation (EDA)-software.