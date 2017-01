vrijdag 27 januari 2017

VSB-groep gaat op in Duitse Rhenus-Remondis

De VSB-groep van de familie Vanswartenbrouck gaat op in de Duitse logistieke en recycling-groep Rhenus-Remondis (Holzwickede). De VSB-groep bestaaat uit G.R.L. Glasrecycling N.V. (Lummen), VSB Transport (Lummen), GRI (Dormagen) en Kempisch Recyclage Bedrijf (Beerse). De groep is gespecialiseerd in het ophalen en verwerken van glas tot grondstof voor nieuwe toepassingen. Met de overname positioneert Rhenus-Remondis zich in de Benelux binnen de markt van de glasverwerking die steeds meer tot grensoverschrijdende samenwerking noopt. De integratie van GRI (Dormagen) blijft vooralsnog afhankelijk van de goedkeuring van de Duitse mededingsautoriteit. Zowel GRL als GRI zijn gespecialiseerd in de recycling van afvalglas naar nieuwe grondstof. Transport Van Swartenbrouck (VSB Transport) en Kempisch Recyclagebedrijf, gespecialiseerd in de logistieke dienstverlening voor de recyclagesector, fungeren als logistieke partner. Remondis, onderdeel van de Rhenus Group, geldt als één van 's werelds grootste private dienstverleners voor afvalophaling en recycling en watervoorziening. De groep heeft vestigingen en dochterondernemingen in 33 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië. Met meer dan 32.000 werknemers boekte het familiebedrijf in 2015 een omzet van 6 miljard euro. Meer info: 013/53.06.60 of http://www.grl.be.