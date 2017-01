zaterdag 28 januari 2017

Kreasales CPM opent Vlaamse uitvalsbasis in Ghelamco Arena

Kreasales CPM Belgium N.V. (Braine L'Alleud), onderdeel van de internationale communicatiegroep Omnicom en moederbedrijf van spin-off Mysalesrep, ontstond twee jaar terug toen Kreasales en CPM hun activiteiten versmolten. De fusie-entiteit is gespecialiseerd in het verhuren (outsourcen) van vertegenwoordigers, merchandisers of winkelpromotoren op korte termijn (1 dag) of lange termijn (voor onbepaalde duur) in meer dan 36 landen wereldwijd. Om Vlaanderen te bewerken opende Kreasales CPM Belgium N.V. onlangs een vestiging in de Ghelamco Arena te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 (derde verdieping). Telefoon: 02/387.33.83. URL: http://www.cpmbelgium.be.