dinsdag 31 januari 2017

Kreasales CPM heeft nieuwe head of Sales

Kreasales CPM Belgium N.V. (Braine-L'Alleud), gespecialiseerd in het verhuren van vertegenwoordigers, merchandisers of winkelpromotoren, heeft Lien De Clercq (foto) aangetrokken als head of Sales. Alvorens ze naar Kreasales CPM Belgium overstapte, vulde De Clercq gedurende tien jaar diverse functies in bij Jet Import, de verdeler van dranken als Red Bull, Fever-Tree en Desperados. Vanuit de kantoren van Braine-L'Alleud en Gent zal ze een team van 130 sales people aansturen.