(Studio Dann)

zaterdag 28 januari 2017

Kasteelhoeve Wange is "Klimaatambassadeur 2016"

Het milieu-infopunt voor de KMO (miK), een samenwerking tussen Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant, heeft Kasteelhoeve Wange (Landen) uitgeroepen tot "Klimaatambassadeur 2016". De laureaat haalde het van The Java Coffee Company (Rotselaar) en Wasserij St. Roch (Halle). Kasteelhoeve Wange heeft vanaf het begin fundamentele keuzes gemaakt rond duurzaamheid. Zo wordt alleen groene energie gebruikt, die voor 69% in eigen beheer wordt aangemaakt. Alle verwarming verloopt CO2-neutraal, het regenwater wordt gerecupereerd en het afvalwater gezuiverd. Daarnaast produceert de kasteelhoeve een groot deel van het voedsel zelf, waardoor de kost voor voedseltransport laag ligt. Driekwart van de producten zijn fairtrade, bio of plaatselijke producten. Meer info: 016/78.84.42 of http://www.kasteelhoevewange.be.